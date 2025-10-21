Куриный бульон и чай: врач рассказал о напитках в холода

Кардиолог, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что в холодное время года стоит варить куриный бульон и заваривать чай, сообщает RT .

«Мы получаем тепло, белок, это легкий и быстро насыщающий продукт. Мы получим сразу и нагрев, и питание, восстановим энергетический баланс. Это самое лучшее, что можно придумать», — сказал эксперт про бульон.

Среди чаев стоит выбирать черный, зеленый или травяной, подойдут для согрева горячие морсы и компоты.

При этом кофе эксперт назвал на самой лучшей идеей: его употребление способно вызвать дегидратацию, в то время как для поддержания тепла организму необходимо больше жидкости.

В качестве хорошей и безвредной замены специалист рекомендовал теплое молоко, которое, благодаря содержащимся в нем жирам, быстро усваивается и обеспечивает согревающий эффект.

Кроме того, эксперт обратил внимание на вопросы безопасности, отметив, что употребление слишком горячих напитков, в особенности кипятка, увеличивает вероятность возникновения онкологических заболеваний пищевода.

