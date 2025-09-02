«Курьер поневоле»: в Воронежской области мать заставляла детей делать закладки

Жительница Воронежской области обратилась к юристам после того, как ее невестку обвинили в распространении наркотиков и вовлечении детей в преступную деятельность. Бабушка пытается оформить опеку над внуком, который отказывается возвращаться к матери, сообщает kp.ru .

Жительница Воронежской области Галина Ивановна обратилась за помощью к юристам после смерти сына и ареста бывшей невестки. Женщину обвиняют в распространении наркотиков и вовлечении в это собственных детей. После развода с мужем она перестала заниматься воспитанием дочери и сына, а позже нашла нового сожителя.

Дети долгое время жили с бабушкой по линии матери, которая из-за болезни не могла полноценно заботиться о ними. Старшая дочь рано уехала учиться и вышла замуж, а младшие дети остались без присмотра. В феврале мать задержали по подозрению в торговле наркотиками, после чего ее отправили под домашний арест. Сожитель женщины проявлял агрессию к пасынку Артему, обвиняя его в семейных проблемах.

Артем рассказал родственникам, что мать употребляла наркотики и заставляла детей делать закладки. После этого мальчик переехал к бабушке Галине Ивановне, которая взяла на себя заботу о внуке. Благодаря ее усилиям Артем вернулся в школу и стал лучше учиться, однако у бабушки нет законных прав на опеку.

Галина Ивановна неоднократно обращалась в органы опеки и прокуратуру, но пока не смогла оформить даже временную опеку над внуком. Юрист Эдуард Бехолов пояснил, что в подобных случаях необходимо ограничить или лишить мать родительских прав и оформить опеку на близкого родственника. Он также отметил, что до установления опеки важно официально оформить пребывание ребенка у бабушки, чтобы избежать передачи его другим родственникам.