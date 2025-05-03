Куренков представил личному составу главка МЧС Подмосковья нового руководителя

Указом президента РФ Владимира Путина на должность главка МЧС Подмосковья назначен Алексей Павлов. Глава ведомства Александр Куренков выразил уверенность, что высокий профессионализм, личные качества, а также опыт, полученный за годы службы, помогут новому начальнику с честью справиться с возложенными задачами, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.

Генерал-майор Алексей Павлов долгое время проходил службу на руководящих должностях в подразделениях ведомства. Последние 6 лет он возглавлял Главное управление МЧС России по Тульской области.

«Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин и МЧС России доверяют Вам очень важное и непростое направление. Московская область — это один из крупнейших регионов страны. С развитой инфраструктурой, большим количеством промышленных объектов, а также объектов с массовым пребыванием людей. Объем задач, а главное ответственность за их выполнение — колоссальные», — отметил Александр Куренков.

Глава ведомства Александр Куренков поздравил коллег с Днем пожарной охраны.

«Этот праздник — символ мужества и самоотверженности, праздник тех, кто выбрал нелегкую, но благородную профессию. Каждый выезд на пожар — это невероятный риск, это испытание всех ваших качеств на прочность. И вы каждый раз с честью проходите этот нелегкий экзамен, успешно справляясь с огненной стихией, действуя оперативно и слаженно в самых сложных условиях», — сказал Куренков.

С приветственным словом к личному составу главка обратился губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Мы очень дорожим сотрудничеством с МЧС, нашими спасателями, у нас выстроен четкий алгоритм взаимодействия, будь то наводнения, пожары, катастрофы или чрезвычайные ситуации. В Подмосковье работает большая команда МЧС — порядка 4 тысяч человек, а также наша противопожарная служба „Мособлпожспаса“, которая насчитывает более 6 тысяч. Хочу всех сотрудников пожарной охраны поздравить с профессиональным праздником и поблагодарить за достойную и благородную службу», — сказал Андрей Воробьев.

Заслуги наиболее отличившихся сотрудников отмечены государственными и ведомственными наградами. Их получили 10 профессионалов. Подарком подразделению ко Дню пожарной охраны стал новый автобус. Также Александр Куренков ознакомился с организацией работы Центра управления в кризисных ситуациях и осмотрел инфраструктуру одной из пожарно-спасательных частей Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тренировки, которые проводятся в Подмосковье по пожарной безопасности, показывают, что специалисты имеют четкие алгоритмы по предотвращению ЧП в лесах.

«Чаще всего виной пожаров (является — ред.) человеческий фактор», — сказал Воробьев.