Куренков: МЧС необходимо сосредоточиться на разработке инновационных продуктов

сегодня в 13:59

МЧС России необходимо сосредоточиться на разработке инновационных продуктов. Это требование набирающих темп технологической независимости научных и производственных предприятий страны, сообщил глава ведомства Александр Куренков на Международном салоне «Комплексная безопасность — 2024» в Кубинке.

«МЧС необходимо активнее заниматься разработкой инновационных, наукоемких продуктов», — сказал министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

По его словам, это чрезвычайно важно для эффективной работы экстренных служб, а также продвижения подобных продуктов на внутреннем и внешнем рынках.

Куренков сделал акцент на том, что ежегодные климатические изменения значительно усиливают риски природных катаклизмов и делают чрезвычайные ситуации более масштабными и разрушительными.

«Активизируются экологические опасности, которые поражают не только здоровье людей, но и наносят серьезный ущерб экономике», — добавил он.

Министр также обратил внимание, что сегодня неотъемлемой частью повестки МЧС стали техногенные и военные угрозы.

«Наша общая задача — противостоять этим вызовам, собрать все силы на предупреждение чрезвычайных ситуаций и смягчение их последствий», — заявил Куренков.

Он выразил уверенность, что создание и внедрение новейших разработок в области прогнозирования с использованием современных информационных технологий и космического мониторинга позволят эффективно работать на упреждение угроз, тем самым сохраняя человеческие жизни.

«Данную работу необходимо проводить в тесном взаимодействии с партнерами из зарубежных стран и международных организаций, проводящих конструктивную политику в отношении Российской Федерации», — заключил Куренков.