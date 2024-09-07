Куракин: зафиксировано 29 сообщений о возможных нарушениях на выборах в Подмосковье

В пятницу, 6 сентября поступило 29 сообщений о возможных нарушениях на выборах в Подмосковье, сообщил зампред комиссии по науке, образованию и развитию наукоградов Общественной палаты Подмосковья, доцент кафедры гражданского права Госуниверситета просвещения Константин Куракин.

«Сегодня у нас второй день голосования. Наблюдатели от Общественной палаты уже вышли на участки и продолжают активную работу. Что касается вчерашнего дня, то поступило 29 сообщений о возможных нарушениях. Из них 12 сигналов имели под собой основания. Так, например, на одном из участков члены УИК ограничили право наблюдателя на видеосъемку», — сказал Куракин.

Он напомнил, что правом на видеосъемку на избирательном участке обладают аккредитованные журналисты и аккредитованные наблюдатели. Для того, чтобы осуществлять видеосъемку, наблюдатель обращается к председателю УИК, и он должен определить место, где можно вести видеосъемку, но при всем при этом должно быть хорошо видно весь избирательный участок и избирательный процесс.

«Сигналы, которые не находили под собой подтверждения. Традиционно наблюдатели и участники избирательного процесса путают агитацию и информационные стенды. Поэтому такие сообщения приходили, но мы выяснили, мы разобрали ситуацию. Это были не агитации на избирательном участке, а информационные стенды, информирование о кандидатах», — рассказал зампред комиссии ОП.

Куракин также отметил, что информация поступала о якобы каруселях — как будто один тот же человек голосовал на тех или иных избирательных участках. Туда была отправлена мониторинговая группа и эту ситуацию урегулировали.

В Подмосковье 7 сентября начался второй день выборов в муниципальные Советы депутатов. С 6 по 8 сентября жители выбирают депутатов в муниципальные Советы в 25 городских округах региона. Еще в трех городских округах — Пушкинском, Наро-Фоминском и Подольске, проходят дополнительные выборы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.