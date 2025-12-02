«Купили квартиру? А я хотел M&M’s»: юный москвич стал звездой интернета

Не так давно в интернете стал вирусным милый и смешной видеоролик, где мать сообщает своему маленькому сыну о том, что родители приобрели для него жилье. Любой взрослый человек от такой новости пришел бы в восторг, но трехлетний Тимофей лишь с огорчением промолвил: «Спасибо, а я хотел M&M’s…». Журналисты kp.ru связались с мамой мальчика, Викторией Даниловой, чтобы выяснить, осознал ли малыш, что собственная жилплощадь все же ценнее пакета конфет.

Виктория ведет блог, посвященный своей жизни и планам. В тот день она, как обычно, забирала сына из детского сада и решила записать видео — запечатлеть один из моментов семейной жизни.

«Каждый раз, когда мы забираем Тимошу, он спрашивает: „А что вы мне купили?“. Вот и на этот раз все повторилось. Он выпытывал, что его ждет дома, а мы ему и сказали: „Мы тебе квартиру купили!“. А он, оказывается, хотел M&M’s», — посмеялась девушка.

Семья приобрела квартиру в Московской области, воспользовавшись программой семейной ипотеки под 6%.

По словам Виктории, дом еще находится на стадии строительства, ждать придется около года. Она отметила, что Тимофей уже осознал, что квартира — это здорово, правда, только после того, как дома полакомился своими конфетами.

«А однажды услышал, что мы обсуждаем ремонт, и позвал бабушку в гости в свою квартиру. Сказал, что там вместе с ней жить будет», — добавила мама юной звезды.

Видео с реакцией ребенка вызвало бурю эмоций у зрителей. Семья сдержанно и с иронией относится к обретенной популярности.

«Честно говоря, я и представить не могла, что видео соберет столько просмотров. Сын у нас артистичный, а теперь его в садике и вовсе „звездой“ называют! Да и сам Тимоша очень радовался, когда мы сказали ему, что он стал популярным», — рассказала Виктория.

Теперь весь интернет с нетерпением ждет момента, когда мальчик наконец увидит свою готовую квартиру. Главное, чтобы к тому времени он не забыл, что квартира все же лучше, чем M&M’s.

