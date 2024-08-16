Купецкая: четыре новые школы откроются в Мытищах в День знаний

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьеву, что в День знаний в муниципалитете откроются 4 новые школы. Еще 3 учебных заведения введут до конца этого года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

В новом учебном году за парты в Мытищах сядут 47 тыс. школьников. Часть из них будет учиться в 4 новых школах — в микрорайоне 25А, в деревне Бородино ЖК «Скандинавский», в ЖК «Ярославский» и ЖК «Новое Медведково». Еще 3 новых школы появятся в регионе до конца этого года.

«2 из 7 новых школ строят в рамках госпрограммы, 5 — за внебюджет. А в следующем году инвесторы планируют сдать еще 3 образовательных учреждения. Кроме того, в 2024-м в г. о. Мытищи 1340 воспитанников примут 4 новых детских сада, один из которых открыли 5 августа, еще 4 ДОУ на 766 мест построят в 2025 году», — рассказала Купецкая.

По ее словам, в этом году в городском округе произошел настоящий прорыв в строительстве дошкольных и образовательных учреждений. Ко 2 сентября открывается 3 детских сада и 4 школы, 3 школы и 1 детсад откроются до конца года. Дополнительно будут обеспечены 8 тыс. мест для школьников.

«Это позволит разгрузить действующие учреждения, к тому же, у нас строятся жилые комплексы, поэтому в дальнейшем увидим увеличение количества детей. Кроме того, уйдем от очередности в детсадах», — добавила глава Мытищ.

Также ремонт идет в 6 общеобразовательных учреждениях — гимназии № 17, школах № 6, 19, 24 (корпус 2) и дошкольных отделениях СОШ № 19 «Березка» и СОШ № 24 «Дюймовочка».

Купецкая добавила, что в январе в микрорайоне Пироговский введут поликлинику на 200 посещений в смену. К концу этого года откроется подстанция скорой помощи в деревне Сухарево, а в следующем году начнется строительство поликлиники на 318 посещений в ЖК «Новое Медведково».

Ранее Андрей Воробьев проверил ход ремонта СОШ № 1 им. авиаконструктора А. Я. Березняка. Глава региона пообщался с учителями и школьниками и отметил, что учебное заведение откроется в начале учебного года.

«Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся. Более того, в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован», — заявил губернатор.