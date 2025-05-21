Купальный сезон в Красногорске стартует 1 июня

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков в ходе традиционного оперативного совещания сообщил, что в округе 1 июня стартует купальный сезон. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Всего в городском округе в этом сезоне будет действовать пять муниципальных и частных пляжей, где официально разрешено купание.

Для гостей и жителей Красногорска традиционно будут доступны пляжи на реке Банька и Синичка: на их территории разместят раздевалки, туалетные комнаты, урны и велосипедную парковку. Будет организовано дежурство спасателей.

Время работы муниципальных пляжей: ежедневно с 10:00 до 20:00.

В перечень зон с ограниченным входом вошли зоны отдыха на территории «Москоу Кантри Клаб» и МЖК «Росинка» в Живописной бухте (в районе парка «Липовая роща»).

Традиционно будут открыты места отдыха у воды: пруд на реке Липка в с. Петрово-Дальнее, живописная бухта на Мякининском шоссе, дом № 3, набережная Москвы-реки в мкр. Павшинская пойма, пруд на реке Нахабинка и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.