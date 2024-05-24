Купающегося лося заметили в столичном пруду

сегодня в 10:15

Лось открыл купательный сезон в столичном пруду. Животное отказывалось вылезать из прохладной воды, сообщает SHOT.

Зверя заметили в пятницу утром. В экстренные службы города обратились 10 человек. Они видели гуляющее животное на разных улицах Москвы.

Последнее сообщение о лосе было от жителей района Новогиреево. На их глазах животное долго плескалось в Кошачьем пруду.

Пока зверя поймать не смогли.

Ранее в пятницу лося сбили на внешней стороне МКАД. Из-за травмированного животного движение у 0-го км автодороги затруднено.