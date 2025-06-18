Культурно-досуговый центр «Заря» в Балашихе готов на 85%

Модернизация учреждения, которая началась в конце 2023 года, близится к завершению — готовность объекта оценивается на 85%.

В перечень работ вошло: обновление внешнего вида здания, установка современных инженерных сетей, ремонт внутренних помещений и оснащение новым оборудованием, благоустройство прилегающей территории.

После завершения капремонта на базе обновлённого учреждения также заработает детская школа искусств, библиотека и уникальный Музей войск противовоздушной обороны.

Культурно-досуговый центр «Заря» открылся в 1974 году. Это важный объект для жителей. В нём функционирует большое количество направлений — творческие, спортивные, игровые и хореографические секции, занятия эстрадным вокалом и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.