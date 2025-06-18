Культурно-досуговый центр «Заря» в Балашихе готов на 85%
Фото - © пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Заместитель начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Павел Вечтомов совместно с коллегами из управления культуры проверил ход реконструкции культурно-досугового центра «Заря», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Модернизация учреждения, которая началась в конце 2023 года, близится к завершению — готовность объекта оценивается на 85%.
В перечень работ вошло: обновление внешнего вида здания, установка современных инженерных сетей, ремонт внутренних помещений и оснащение новым оборудованием, благоустройство прилегающей территории.
После завершения капремонта на базе обновлённого учреждения также заработает детская школа искусств, библиотека и уникальный Музей войск противовоздушной обороны.
Культурно-досуговый центр «Заря» открылся в 1974 году. Это важный объект для жителей. В нём функционирует большое количество направлений — творческие, спортивные, игровые и хореографические секции, занятия эстрадным вокалом и другие.
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