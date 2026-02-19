«Культ травмы»: почему растет внимание к агрессии подростков

Учитель истории и блогер Джон Шемякин заявил, что рост внимания к агрессии подростков связан с «культом травмы» и изменением семейных ролей. По его словам, ребенок в семье нередко становится главным, что влияет на поведение молодежи.

СМИ регулярно сообщают о происшествиях с участием агрессивных подростков. Шемякин считает, что это связано не только с самими инцидентами, но и с повышенным интересом общества к травмирующим историям.

«Все, что травмировано, шрамировано, стигматизировано, востребовано. Никому не интересна история о том, как дети учатся и у них все нормально. Но как только начинается история о том, что „меня мама не понимала“, это становится интересным», — отметил он.

По словам блогера, в советское время преобладала патриархальная модель семьи, где ребенок рассматривался как помощник и надежда. Сейчас, по его мнению, роли изменились.

«Глава семьи теперь ребенок. Это аномально, когда ребенок решает, где отдыхать и на что тратить деньги», — сказал Шемякин в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что интернет формирует у детей установку на исключительность и противопоставление семье и школе. При этом подростки постоянно нуждаются во внимании.

Ранее в Пермском крае семиклассник ранил одноклассника ножом. Возбуждено дело о покушении на убийство, нападавший доставлен к следователям.

