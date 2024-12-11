«Кулибин клуб» отбирает, тестирует и производит необходимые в зоне СВО изделия

«Кулибин клуб» народного фронта был создан для объединения усилий талантливых отечественных разработчиков и малых конструкторских бюро по помощи бойцам. При поддержке президента России и Минобороны РФ «Кулибин клуб» осуществляет отбор, тестирование и поддержку серийного производства изделий, востребованных в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики региона.

Уже более 300 изделий и изобретений прошли апробацию и тестирование на спецполигонах, более 80 из них системно поставляются на линию боевого соприкосновения. Всего же Народным фронтом передано бойцам более 100 тыс. изделий малых КБ и гражданских производителей.

Фонд перспективных исследований готов поддержать научно-исследовательские работы, предусматривающие создание и апробацию:

промышленных образцов БПЛА;

средств их обнаружения и противодействия БПЛА противника;

новых алгоритмов управления, наведения и помехоустойчивости БПЛА;

новых технологий и методов обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БПЛА противника;

образцов наземных роботизированных транспортных комплексов и безэкипажных катеров;

новых алгоритмов управления наведения и помехоустойчивости, технологий и методов их обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БЭК и НРТК противника;

аппаратных и программных решений управления силами и средствами на поле боя.

Юридические лица могут получить финансирование до 100 млн рублей, творческие коллективы, физические лица и индивидуальные предприниматели до 10 млн рублей. Заявки принимаются на постоянной основе на электронную почту: or@fpi.gov.ru

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.

Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненых товарищей.