«Кулибин клуб» отбирает, тестирует и производит необходимые в зоне СВО изделия
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«Кулибин клуб» народного фронта был создан для объединения усилий талантливых отечественных разработчиков и малых конструкторских бюро по помощи бойцам. При поддержке президента России и Минобороны РФ «Кулибин клуб» осуществляет отбор, тестирование и поддержку серийного производства изделий, востребованных в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики региона.
Уже более 300 изделий и изобретений прошли апробацию и тестирование на спецполигонах, более 80 из них системно поставляются на линию боевого соприкосновения. Всего же Народным фронтом передано бойцам более 100 тыс. изделий малых КБ и гражданских производителей.
Фонд перспективных исследований готов поддержать научно-исследовательские работы, предусматривающие создание и апробацию:
- промышленных образцов БПЛА;
- средств их обнаружения и противодействия БПЛА противника;
- новых алгоритмов управления, наведения и помехоустойчивости БПЛА;
- новых технологий и методов обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БПЛА противника;
- образцов наземных роботизированных транспортных комплексов и безэкипажных катеров;
- новых алгоритмов управления наведения и помехоустойчивости, технологий и методов их обнаружения, противодействия, подавления и перехвата БЭК и НРТК противника;
- аппаратных и программных решений управления силами и средствами на поле боя.
Юридические лица могут получить финансирование до 100 млн рублей, творческие коллективы, физические лица и индивидуальные предприниматели до 10 млн рублей. Заявки принимаются на постоянной основе на электронную почту: or@fpi.gov.ru
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Балашихе подготовительные работы с будущими бойцами, которые приближают победу на СВО, ведут опытные инструкторы и ветераны боевых действий, основываясь на своем опыте.
Он отметил, что бойцов учат безопасно обращаться с оружием и боеприпасами, а также навыкам противодействия беспилотникам. На уроках тактической медицины потенциальных контрактников обучают накладывать жгуты и перевязочные бандажи, снаряжать аптечку и правильно эвакуировать раненых товарищей.