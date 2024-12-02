Кучинский лесопарк приведут в порядок в Подмосковье в 2025 году

В следующем году в городском округе Балашиха запланировано благоустройство Кучинского лесопарка, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Работы пройдут в рамках программы «Парки в лесу». Она действует в регионе с 2021 года, и ее запуск вполне объясним: леса и лесопарки занимают почти половину Московской области.

В первую очередь благоустройства запланировано открытие тематического маршрута В. Э. Мейерхольда. Этот маршрут включает в себя различные зоны: тропу, зону у Вишняковского родника, зону отдыха у дамбы «Трибуна Мастера» и театральную сцену.

Кроме того, в ходе благоустройства будет оборудована входная группа с прилегающей автостоянкой. Для активного времяпрепровождения посетителей парка будут открыты дорожно-тропиночная сеть длиной 3 км и детские игровые площадки. В рамках благоустройства будет проведено озеленение парка. Также предусмотрено открытие павильона-раздевалки, павильона кафе, павильона охраны и хоздвора.

Для удобства гостей будут оборудованы туалетные модули, фудкорт, уличная мебель и навигация. Кроме того, для безопасности парк будет оснащен системой наружного освещения на дорожках и площадках, современной системой видеонаблюдения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.