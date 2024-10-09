Кубинцу после инсульта в Москве помогли выйти на связь с другом

Кубинец с признаками инсульта поступил в одну из городских больниц Москвы. Связаться с другом ему помогли социальные координаторы. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«Он (кубинец — ред.) приехал в Москву в отпуск. К медицинскому персоналу подключились социальные координаторы, которые с помощью онлайн-переводчика выяснили, что пациент приехал не один, а с другом», — отметили в пресс-службе.

Специалист соцслужбы связался с попутчиком кубинца. Он объяснил, как добраться до больницы и помог иностранцу при выписке.

В Москве за три года социальные координаторы оказали пациентам и их близким свыше 250 тыс. услуг.