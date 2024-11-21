Студенты Красногорского колледжа посетили IT-практикум в ООО «Фарватер»

Студенты Красногорского колледжа, осваивающие профессии «Оператор станков с программным управлением» и «Сетевое и системное администрирование», приняли участие в выездном учебно-практическом занятии на предприятии ООО «Фарватер», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для будущих операторов станков это стало настоящей возможностью окунуться в атмосферу современного производства. Ребята увидели, как работают высокотехнологичные станки с числовым программным управлением (ЧПУ), познакомились с принципами программирования и управления оборудованием. Это позволит им лучше понять, как работает современное производство, и подготовиться к будущей профессии.

Студентам, изучающим сетевое и системное администрирование, была предоставлена уникальная возможность познакомиться с реальной IT-инфраструктурой крупного предприятия. Они смогли увидеть, как устроена сеть, как работают серверы и другое оборудование. Это поможет им лучше понять, как работает IT-инфраструктура, и подготовиться к будущей профессии.

Выездное занятие позволило студентам закрепить теоретические знания на практике и получить представление о реальных условиях работы в выбранных ими сферах. Это поможет им лучше понять, что их ждет после окончания колледжа, и подготовиться к будущей карьере.

Такие занятия помогают студентам лучше понять, как работают их будущие профессии, и подготовиться к работе на производстве или в IT-сфере. Они также помогают установить связь между образованием и реальным миром труда.

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