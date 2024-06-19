КСИР внесен в перечень террористических организаций правительством Канады
Правительство Канады приняло решение внести Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана — ред.) в перечень террористических организаций, сообщает РИА Новости.
Канадский министр общественной безопасности Доминик Леблан заявил, что КСИР внесен в список террористических организаций в соответствии с уголовным кодексом.
Он добавил, что власти страны будут использовать все возможные средства для противодействия КСИР с учетом принятого решения.
КСИР — элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году. Официально является частью вооруженных сил Ирана, это мощнейшая военно-политическая организация страны.