Ксения Шойгу доставила в подмосковный ПВР планшеты для обучения детей из Курска

В пункт временного размещения в подмосковном Клину привезли от Фонда гуманитарных инициатив «Орион» и российского производителя электроники Fplus 500 планшетов для дистанционного обучения детей из Курской области. Доставку гуманитарной помощи лично курировала председатель Попечительского совета Фонда «Орион» Ксения Шойгу. Она посмотрела, какие условия созданы для детей, как устроен их быт и досуг. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Ксения Шойгу побывала на тренировке юных спортсменов по футболу и заглянула на мастер-класс по раскрашиванию гипсовых фигурок, где пообщалась со школьниками и их родителями.

В Курской области сейчас введено дистанционное обучение, поэтому по возвращению домой учащимся для продолжения учебы потребуются компьютеры или планшеты с доступом в интернет. В связи с этим в Фонд гуманитарных инициатив «Орион» обратился ряд районов Курской области с просьбой предоставить детям устройства для онлайн-уроков. Фонд «Орион» в рамках гуманитарной акции передал школьникам и студентам пострадавших районов Курской области 500 планшетов от российского производителя электроники Fplus: их раздали детям в ПВР, оставшуюся часть — отправили напрямую в Курскую область.

«Был запрос закрыть эту потребность и непосредственно детям дать возможность образовываться. На мой взгляд, образование является самым важным. Поэтому, естественно, мы откликнулись. Совместно с производителем Fplus — они сильно старались, чтобы мы успели в начале учебного года получить это оборудование и раздать. Ну и помимо этого, у нас есть ряд компаний, с которыми мы сейчас общаемся на тему психологической помощи как раз для людей в трудной жизненной ситуации. И очевидно, что, если здесь необходима какая-то помощь, мы тоже с радостью окажем ее и посодействуем, чтобы не только учились, но еще ментально, эмоционально были на подъеме», — рассказала Ксения Шойгу.

Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев поблагодарил фонд «Орион» за предоставленную помощь.

«Нам выделили планшеты на то, чтобы мы могли отдать нашим детишкам. На нашей территории сейчас принято решение о проведении дистанционной формы обучения. Знаю, что ребята некоторые желают вернуться домой — вот, чтобы они могли полноценно уже заниматься обучением своим», — поделился Богачев.

В ПВР, который открыт в 2022 году на базе детского оздоровительного лагере «Звонкие голоса» в г. Клин, сейчас находятся больше 200 человек. Это семьи с детьми разного возраста, начиная с младенцев. Они обеспечены предметами первой необходимости, одеждой, обувью, для них организовано пятиразовое питание, медицинское обслуживание, разработана программа досуга. Дети школьного возраста посещают общеобразовательные учреждения.

Ранее Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава округа Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.