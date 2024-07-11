Ксения Мишонова провела в Балашихе встречу по оказанию первой помощи детям

Активисты партийных проектов «Единой России» «Здоровое будущее» и «Женское движение Единой России» в Саввинском роддоме совместно со специалистами школы первой помощи детям «Мария мама» и «Всероссийским студенческим корпусом спасателей» на специальных тренажерах-манекенах учили беременных женщин быстро и правильно оказывать первую помощь ребенку до приезда «Скорой помощи». Всего в мероприятии приняли участие порядка 50 будущих мам отделения патологии роддома, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Встречу с участницами занятия по оказанию первой медицинской помощи посетила региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России», уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она подарила каждой маме «Коробку детской безопасности» с основными приспособлениями для безопасного нахождения ребенка дома, среди них: блокираторы на окна, фиксаторы для дверей, накладки на мебель.

«Благодарю вас за внимание и за то, что вы слушаете. Это, действительно, очень важно. Поверьте мне, каждый год мы теряем более ста детей из-за неосторожности и недосмотра родителей. Это очень тяжело осознавать. Единственный способ изменить ситуацию — активно встречаться и проводить мероприятия по безопасности детства с родителями», — сказала Ксения Мишонова.

Региональный координатор партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее», депутат фракции «Единая Россия» главный врач ГБУЗ Московской области «Балашихинский родильный дом» Наталья Алимова отметила, что основная цель занятий — это оказание первичной медицинской помощи новорожденным малышам.

«Конечно, обучение каждой мамы обязательным навыкам при возникновении экстренных ситуаций, является ключевым шагом к обеспечению безопасности детей. Это включает в себя знания о первой помощи, умение реагировать на различные виды аварий, включая пожары, травмы и другие неожиданные ситуации. Также, важно обучить родителей навыкам профилактики и предотвращения чрезвычайных ситуаций. Обучение таким навыкам поможет родителям быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам и обеспечить безопасность своих детей», — рассказала Наталья Алимова.

Сначала для будущих мам провели теоретическую часть, затем на практике они закрепили порядок действий при разных экстренных состояниях: травмах, остановке дыхания, кровотечении, обострении заболеваний и других проблемах со здоровьем у малышей.

Проект «Школа первой помощи детям» уже несколько лет успешно реализуется в Московской области. Занятия по оказанию первой помощи проходят родители школьников и дошкольников, педагогический состав, будущие приемные родители, специалисты органов опеки и попечительства, другие специалисты, работающие с семьями и детьми.

Ранее в рамках реализации партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее», в Саввинском роддоме состоялась церемония открытия Центра поддержки грудного вскармливания, который уже начал оказывать помощь молодым мамам в вопросах материнства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.