Крымского чиновника поймали на особо крупном мошенничестве с землей

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Экс-глава сельсовета в Крыму заподозрен в мошенничестве

В Крыму экс-руководитель администрации Межводненского сельсовета заподозрен в незаконном переоформлении земельных участков у моря. Из-за действий госслужащего земля ценой в 2,6 млн рублей перешла сторонним лицам, сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на региональное ГСУ Следкома.

По версии правоохранителей, бывший чиновник подписал фиктивные выписки из протоколов собрания пайщиков. После этого сторонние лица завладели объектами муниципалитета и одного частного лица площадью 10,5 гектара, общая стоимость которых достигла 2,6 млн рублей.

Бывший глава сельсовета обвинен в групповом содействии особо крупному мошенничеству с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий. Участки земли, которые незаконно перешли новым владельцам, арестованы.

Сейчас в суде также рассматривается дело в отношении трех граждан, которые нелегально оформили на себя фиктивные объекты.