Крымские волонтеры отправятся с миссией в исторические регионы

сегодня в 16:18

Руководитель регионального клуба #МЫВМЕСТЕ в Республике Крым Наталья Мартынец рассказала о подготовке гуманитарной миссии в исторические регионы России. К поездке в марте могут присоединиться новые участники, сообщает «Крым 24» .

«В марте планируется выезд гуманитарной миссии, и новички могут присоединиться к команде», — сказала она.

По ее словам, предусмотрены три формата участия: личная работа в составе миссии, сбор гуманитарной помощи и финансовая поддержка.

«Мы не просто привозим помощь — наша миссия гораздо глубже. Мы можем благоустроить памятники, организовать мероприятия, провести мастер-классы. Также всегда открыты новым идеям», — отметила Мартынец.

Организаторы подчеркивают, что к проекту могут подключиться все желающие.

