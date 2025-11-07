Крымские вина стали лучшими на международном конкурсе в Китае
Фото - © РИА Новости
Крымские вина стали лучшими на международном конкурсе в Китае, получив самую высокую оценку, сообщает «Крым 24».
Легендарный белый мускат был удостоен 96 баллов из 100 возможных. В общей сложности компания-производитель этого вина завоевала три золотые и две серебряные медали.
Более того, еще одно предприятие из Республики Крым завоевало награду высшей пробы, вернувшись из Китая с тремя серебряными и двумя бронзовыми наградами.
Двадцать российских компаний из различных регионов представили на конкурсе свою лучшую продукцию. Оценка вин проводилась по двойной системе, включавшей слепую дегустацию и анализ по таким критериям, как внешний вид, букет, вкусовые качества, сочетаемость с различными блюдами и соответствие заявленному сорту.
