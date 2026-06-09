Крымчанам объяснили, как безопасно хранить бензин дома

В Крыму бензин и дизель разрешено держать только в герметичных сертифицированных емкостях. Канистрам не место в жилых комнатах и на балконах, сообщает Крымское информационное агентство .

Начальник Пожарной охраны Республики Крым Рамиль Агишев рассказал о правилах хранения топлива. На фоне ограничений на продажу бензина и дизеля некоторые жители региона делают запасы в канистрах.

«Прежде всего отмечу, что хранить топливо — не важно, бензин это, керосин или дизель — нужно обязательно в сертифицированных емкостях, которые герметично закрываются. Ведь воспламеняется не сама жидкость, а ее пары. Помещение должно хорошо проветриваться, не подвергаться попаданию прямых солнечных лучей и не иметь открытого огня. Может открою для кого-то простой секрет — температура вспышки бензина начинается с 61 градуса по Цельсию. Не самая горячая чашка чая или кофе по ощущениям», — предупредил Агишев.

По его словам, топливо обычно хранят в гаражах или хозпостройках, и это не запрещено. В жилых помещениях, особенно на балконах, канистры с бензином держать нельзя. Жалоба в силовые органы может привести к проверке.

«Также не рекомендуется хранить топливо больше одного года. Оно просто теряет свои физические и химические свойства. Главное, помните — соблюдение условий хранения — это ваше здоровье или жизнь, в том числе и окружающих», — отметил главный пожарный Крыма.

Агишев также заявил, что подразделения пожарной охраны Крыма полностью обеспечены горюче-смазочными материалами.

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