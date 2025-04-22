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Крым полностью подготовит пляжи к приему туристов до начала лета

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что крымские пляжи к 1 июня полностью подготовят к приему отдыхающих, сообщает РИА Новости .

«Ведется работа по подготовке пляжных территорий. Техническая готовность пляжей будет обеспечена до 1 мая, полная готовность — до 1 июня», — заявил он.

Константинов добавил также, что в нынешнем курортном сезоне будут работать до 340 пляжей.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» попали в шторм и потерпели крушение в районе Керченского пролива. В результате происшествия погиб один моряк. После крушения в море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.

Из-за разлива нефтепродуктов в Крыму в Краснодарском крае вводили режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

Рассматриваются две основные причины крушения танкеров у Керченского пролива, заявлял глава Минтранса РФ Роман Старовойт. Одна из них — некомплект квалифицированных кадров на кораблях.