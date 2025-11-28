Крылатая ракета «убийца авианосцев» выставлена в музее Дубны

Размер нового экспоната музея истории создания ракет в Дубне впечатляет — почти 12 метров в длину, размах крыльев — 3 метра. Это крылатая ракета Х-22, легенда в мировой истории ракетостроения. Гигантский экспонат получен музеем благодаря руководству Дубненского машиностроительного завода им. Н. П. Федорова и Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Радуга» имени А. Я. Березняка, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Продукция была разработана в Дубне в ГосМКБ «Радуга», опытное и серийное производство развернуто в ДМЗ им. Н. П. Федорова. К работам приступили в конце 1950-х годов. На вооружении — с 1967 года, в серийном производстве — с 1971. Ракета предназначена для поражения радиолокационных — контрастных, радиоизлучающих надводных и наземных целей, а также целей с известными координатами. Она до сих пор на вооружении, хотя и в модифицированном виде.

Экспонат ждали почти 10 лет — с открытия музея истории создания крылатых ракет в Дубне. Напомним, здесь в рамках экспозиции изложена история левобережной части города. Экспонаты рассказывают о строительства гидросооружений канала им. Москвы, об истории АО «ГосМКБ „Радуга“, АО „Дубненский машиностроительный завод“, о людях, которые работали на этих предприятиях, и, конечно, о крылатых ракетах, созданных в Дубне. Также в музее есть большая уличная экспозиция с боевыми ракетами и самолетами.

«Музей истории ракет в Дубне — один из самых популярных в городе. Он рассказывает о значимых достижениях нашего города. Продолжаем вместе работать над пополнением экспозиции, чтобы сохранить память о наших выдающихся земляках», — подчеркнул глава г. о. Дубна Максим Тихомиров

Экспозиция истории создания крылатых ракет расположена по адресу ул. Ленина, д. 39.

С 1 октября по 30 апреля музей работает по зимнему графику: со вторника по пятницу с 10 до 19 часов, в субботу и воскресенье с 11 до 17 часов, понедельник — выходной.

