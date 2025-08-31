Крупный сбой парализовал платежные системы банков во Франции

Французские банки Crédit Mutuel и CIC, входящие в одну финансовую группу и обслуживающие около 14 миллионов клиентов, столкнулись с масштабным сбоем платежных систем, сообщает РБК .

С 17:20 до 19:30 по местному времени клиенты не могли оплачивать покупки картами или снимать наличные, хотя другие услуги (например, банковские переводы) оставались доступными.

По данным портала Downdetector, поступило свыше 5 000 жалоб от клиентов Crédit Mutuel и nearly 3 000 — от клиентов CIC. Причиной инцидента стала внутренняя неисправность, вызванная компьютерным обновлением.

Это уже не первый случай глобальных проблем в банковском секторе: в июле 2024 года аналогичный сбой затронул Lloyds Bank в Великобритании, пользователей Visa и Mastercard в ЕС, а также австралийские банки NAB и ANZ из-за сбоев в операционной системе Windows.