Крупнейший российский розоводческий холдинг построит третий блок теплиц в Раменском

При поддержке центра содействия строительству при правительстве Московской области дан старт строительству третьего блока теплиц по выращиванию роз в Раменском округе. Застройщик — тепличный комплекс «Подосинки». В проект инвестируется 700 млн рублей, для местных жителей будет создано около 60 новых рабочих мест, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Объект введут в эксплуатацию летом 2027 года. Общая площадь теплиц составит 18 гектаров, а площадь холдинга в целом — 27 гектаров, что сделает его крупнейшим в России предприятием по выращиванию роз в защищенном грунте.

ТК «Подосинки» работают более 20 лет, применяя технологию выращивания на гидропонике, которая стабильно обеспечивает высокие урожаи. В новом блоке теплиц планируют ежегодно получать до 12 миллионов высококачественных роз.

В настоящее время на стройплощадке ведутся работы подготовительного периода: участок расчищают и выравнивают, затем приступят к разработке грунта.

Специалисты ЦСС оказали всестороннюю поддержку застройщику: помогли получить необходимые заключения и согласования — проверили участок на отсутствие полезных ископаемых, краснокнижных животных и растений, а также согласовали расположение объекта в приаэродромной территории. В результате чего разрешение на строительство было получено с первого раза.

Ранее Главгосстройнадзор Московской области выдал заключение о соответствии проектной документации зданий мини-ТЭЦ и второго блока теплиц, построенных на территории розоводческого комплекса. Сейчас специалисты ЦСС помогают получить разрешения на ввод новых объектов в эксплуатацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. м ушли на 5 млн кв. м введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.