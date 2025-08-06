Крупнейшие провайдеры Москвы сохранили позиции в рейтинге скоростей

Крупнейшие московские провайдеры сохранили свои места в рейтинге скорости домашнего интернета. Лидером, как и в прошлом году, остается МТС, за ним следуют «Ростелеком», «МегаФон», «Билайн» и «ЭР-Телеком», сообщили в информационно-аналитическом агентстве TelecomDaily .

Агентство обобщило данные открытых замеров скорости интернет-соединения в домашних сетях провайдеров Москвы за первое полугодие 2025 года. В исследовании участвовали компании с долей рынка не менее 5% по числу абонентов: «Билайн», «МегаФон» (включая NetByNet), МТС, «Ростелеком» и «ЭР-Телеком» (совместно с «Акадо Телеком»). Специалисты сравнили текущие показатели скорости с результатами 2024 года и сформировали обновленный рейтинг.

Анализ проводился по четырем параметрам:

• средняя и максимальная скорость загрузки данных (Download);

• средняя и максимальная скорость отдачи данных (Upload).

Каждый параметр оценивался по шкале от 1 до 5 баллов (чем выше скорость, тем больше баллов). Итоговые позиции определялись суммой баллов. Также для каждого параметра было рассчитано общее среднее значение. В сравнении с прошлым годом все провайдеры сохранили свои позиции в рейтинге.

• МТС — 20 баллов

• «Ростелеком» — 15

• «МегаФон» — 10

• «Билайн» — 8

• «ЭР-Телеком» — 7.

Совокупная средняя скорость Download, одного из ключевых показателей качества интернета, сохранилась на прошлогоднем уровне и составила 120 Мбит/с.

Распределение по операторам:

• МТС — 186,6 Мбит/с

• «Ростелеком» — 116 Мбит/с

• «МегаФон» — 104,4 Мбит/с

• «ЭР-Телеком» — 99,6 Мбит/с

• «Билайн» — 91,6 Мбит/с.

Совокупная максимальная скорость Download выросла на 62%, достигнув 700 Мбит/с (в 2024 году — 435 Мбит/с).

Исследование проводилось с помощью приложения TelecomDaily «Мегабитус» (Megabitus). С января по июнь было выполнено свыше 400 000 замеров.