Замглавы Дмитрова посетила крупнейшее мебельное предприятие

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«Дмитровский мебельный комбинат» — ведущее Российское предприятие, выпускающее продукцию с 1992 года, которое специализируется на производстве мягкой и корпусной мебели. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Комбинат располагает 40 тыс. кв. м. производственных площадей, оснащенных самым современным оборудованием. Несомненным преимуществом является гарантируемое качество. Каждая модель, выходящая с производства, проверяется собственным отделом контроля качества. Благодаря наличию конструкторского бюро модельный ряд ежемесячно пополняется новыми моделями.

Заместитель главы Дмитровского округа Оксана Котова в рамках еженедельного объезда ознакомилась с производством.

«В настоящее время на предприятии трудится более 450 человек. Процесс модернизации на предприятии не прекращается: обновляются цеха, открываются новые, идет внедрение современного высокотехнологичного оборудования. Предприятие регулярно участвует в федеральных и региональных выставках. Мебель награждена дипломами многочисленных премий и выставок», — сказал генеральный директор ООО «Дмитровский мебельный комбинат» Игорь Макаров.

Продукция поставляется на экспорт в такие страны, как Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Белоруссия и Армения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.