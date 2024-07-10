Круглосуточный придорожный комплекс АЗС начали строить в Богородском округе

сегодня в 19:01

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства автозаправочного комплекса в селе Ямкино Богородского горокруга. Застройщиком выступает компания «НефтьМагистраль». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Согласно проекту, площадь одноэтажного здания для сервисного обслуживания водителей и пассажиров составит 616 кв. м. На территории заправки также разместятся 7 заправочных постов и четыре поста автомойки самообслуживания площадью порядка 243 кв. метров.

Владельцам легкового и грузового транспорта будут доступны следующие виды топлива: сжиженный углеводородный газ, дизельное топливо, бензин марок Аи-92, Аи-95 и Аи-100. Режим работы АЗС будет круглосуточный.

Завершить строительство планируют в I квартале 2026 года.

На сегодняшний день на территории Московской области работают более 1 300 автозаправочных комплексов с широким спектром дополнительных услуг: заправка традиционными и альтернативными видами топлива, мойка авто, покупка продуктов, сувениров и прочее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.