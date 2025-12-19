«Кровавые дожди» на Ближнем Востоке ассоциируются с концом света

сегодня в 15:50

«Кровавые дожди» на Ближнем Востоке стали предвестником конца света для верующих

Недавние события 16 декабря на Ближнем Востоке, известные как «кровавые дожди», напомнили многим о библейских предзнаменованиях конца света, сообщает «Царьград» со ссылкой на Daily Mail.

Согласно христианской традиции, появление багровых рек и водоемов рассматривается в Новом Завете как одно из знамений приближения «конца времен».

Подобные случаи упоминаются в Откровении Иоанна Богослова, где речь идет о трех ангелах, насылающих кары на землю, включая превращение воды в кровь.

Журналисты отмечают, что у ученых феномен «кровавого дождя» имеет логичное объяснение: он обусловлен наличием в атмосфере частиц красной пыли или глины, которые придают осадкам специфический цвет.

Для религиозных людей такие явления часто служат катализатором для библейских толкований и дискуссий о «знаках свыше».

