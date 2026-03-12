Кропоткин объяснил закупку кресел для депутатов за 1 млн рублей

В Законодательном собрании Калининградской области объяснили решение обновить кресла для депутатов и аппарата. Поводом стал официальный запрос калининградской редакции Северо-Западного отделения Федерального информационного агентства «АБН24».

«Ранее офисные кресла для депутатов Законодательного Собрания приобретались в 2015 году, для аппарата Законодательного Собрания – в 2021 году. По мере износа кресел, утраты эксплуатационных характеристик, не позволяющих их дальнейшее использование, такие кресла списываются и утилизируются в установленном порядке», — сообщил Андрей Кропоткин.

Он уточнил, что мебель меняют по мере износа и в соответствии с установленными процедурами списания и утилизации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.