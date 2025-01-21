Кризис ценностей: эксперт назвал причину роста количества разводов в России

Эксперт в области семейной политики Павел Парфентьев заявил, что сегодня многие страны мира, а не только Россия, переживают кризис семейных ценностей. Их возрождение в РФ очень важно, так как они имеют непосредственное отношение к демографии.

«У детей, рожденных в браке, чисто статистически заболеваемость ниже, и психическое состояние в среднем по палате будет лучше у ребенка, который воспитывается в полной семье», — сказал эксперт в эфире радио Sputnik.

Ранее сообщалось, что в РФ с февраля планируют проиндексировать материнский капитал на 7,3%. Теперь он будет составлять 676,3 тыс. руб. на первого ребенка и 893,8 тыс. руб. на второго ребенка.

На сегодня для его получения не требуются заявления: сертификат приходит в личный кабинет на портале «Госуслуг» в течение 5 дней после того, как ребенка зарегистрировали в ЗАГСе.