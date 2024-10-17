Кризис 25 лет: почему молодые люди не готовы взрослеть

Доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Борис Рыжов рассказал, что кризис 25-летних — это относительно новый феномен, проявляющийся в последние годы. Этот период в жизни человека характеризуется необходимостью активно входить во взрослую жизнь, делать вклад в общество, а не сосредотачиваться лишь на собственных интересах. Тем не менее, по мнению эксперта, сегодня множество молодых людей сталкиваются с тем, что они не готовы к такому переходу, сообщает Газета.ru .

Специалист объяснил, что суть кризиса состоит в том, что после завершения продолжительного этапа образования (чаще всего около 24 лет, включая школу, университет и, возможно, магистратуру или аспирантуру) человек сталкивается с необходимостью перейти во взрослую жизнь.

«Но оказывается, что он не готов к этому переходу. В течение всего периода обучения человека хвалили и поощряли за „работу над собой“, за личностный рост, за успехи в учебе. Но теперь от него ожидают, что он будет работать на общество, вносить свой вклад», — дополнил Рыжов.

По его словам, многие молодые люди не понимают изменений в требованиях общества. Они продолжают вести привычный образ жизни, сосредоточив внимание на саморазвитии, изучении иностранных языков и «работе над собой», однако общество уже ожидает от них конкретных результатов и вклада в его развитие, что, в свою очередь, вызывает серьезный диссонанс у молодых людей.