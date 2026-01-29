Криптомиллионер Бутерин пришел на конференцию в рваных носках

Так он презентовал свою новую книгу на ETH Chiangmai в Таиланде.

На фотографии с мероприятия видно, что на черных носках криптомиллионера есть дырка на ступне. При этом в кошельке у Бутерина — свыше 700 млн долларов.

Первые упоминания об Еthereum появились в 2013 году, когда Бутерин предложил рынку иную форму полезности криптовалют кардинально отличающуюся от биткоина.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.