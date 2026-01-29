Криптомиллионер Бутерин пришел на конференцию в рваных носках
Фото - © John Phillips. CC BY 2.0/Wikipedia.org
Основатель Ethereum, криптомиллионер Виталий Бутерин пришел на конференцию в рваных носках, сообщает «Поток».
Так он презентовал свою новую книгу на ETH Chiangmai в Таиланде.
На фотографии с мероприятия видно, что на черных носках криптомиллионера есть дырка на ступне. При этом в кошельке у Бутерина — свыше 700 млн долларов.
Первые упоминания об Еthereum появились в 2013 году, когда Бутерин предложил рынку иную форму полезности криптовалют кардинально отличающуюся от биткоина.
