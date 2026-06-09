«Кричал, что изнасилуют»: таксист преследовал москвичку после плохой оценки

Москвичка Гульнара (имя изменено) рассказала, что после застолья девушка с подругой вызвали такси. Во время поездки водитель сделал им замечание, хотя девушки вели себя спокойно. Мужчина сказал, что пассажиркам придется заплатить за химчистку, если они испачкают салон.

«Начались угрозы, звонки с разных номеров, писать начал мне, везде выставлял мои фотографии, писал очень много негатива <…> Сегодня в 7:00 утра я проснулась от страшного стука в дверь. Я выбежала на балкон, он кричал, что меня изнасилуют и так далее. Как я начала брать телефон, снимать его, он сразу включал дурака», — поделилась девушка в соцсетях.

Гульнара обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Сервис такси провел проверку и заблокировал водителя.

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