КРЭТ и фонд «Защитники Отечества» поддержали ветеранов СВО в Раменском округе

АО «КРЭТ» и фонд «Защитники Отечества» подписали соглашение о сотрудничестве для поддержки и трудоустройства участников СВО в Раменском округе, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

На базе инженерного центра «Первопроходец» АО «ИТТ» в Раменском округе организована программа адаптации, профессиональной ориентации, обучения и трудоустройства участников специальной военной операции. В рамках проекта АО «КРЭТ» и региональное отделение фонда «Защитники Отечества» заключили соглашение о сотрудничестве.

В производственно-учебном центре АО «РПЗ» ведется подготовка и профессиональная переподготовка участников СВО и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Проект помогает военнослужащим и их семьям адаптироваться к гражданской жизни.

Промышленные предприятия округа активно участвуют в социальной и патриотической деятельности. Глава Раменского округа Эдуард Малышев поблагодарил руководителей компаний за вклад в развитие территории и страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.