Крест установили на купол Борисоглебского храма в Рузе
В день памяти благоверных князей Бориса и Глеба (во святом крещении Романа и Давида) в Рузе состоялись освящение и установка главки купола с крестом на Борисоглебском храме. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.
Утром в храме была совершена божественная литургия. Затем состоялись молебен и крестный ход.
После этого благочинный Рузского богослужебного округа митрофорный протоиерей Игорь Лепешинский освятил главку купола и крест. Затем их водрузили на купол церкви.
Существовавшая издревле в Рузе на посаде деревянная Борисоглебская церковь была разрушена в Смутное время и восстановлена в 1666 году. В 1734 году взамен прежней была построена новая, а в 1788 году на средства рузского купца Михаила Брюшкова было начато возведение каменного храма. В 1801 году строительство было завершено: здание в стиле барокко представляло собой «восьмерик на четверике» с двухъярусной колокольней, примыкающей с западной стороны.
В 1868 году была перестроена трапезная, в которой устроены приделы трех святителей — Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова — и иконы Божией Матери Владимирская.
Церковь была закрыта в 1931 году. В советские времена там находился кинотеатр, а позднее — продовольственный склад.
В 2012 году храм передали верующим. Со временем богослужения возобновились и был проведен ремонт внутренних помещений. В прошлом году был перестроен купол церкви.
Храм открыт ежедневно с 9:00 до 15:00. Богослужения совершаются в четверг и пятницу и в престольные праздники.
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