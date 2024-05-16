Крест установили на купол Борисоглебского храма в Рузе

В день памяти благоверных князей Бориса и Глеба (во святом крещении Романа и Давида) в Рузе состоялись освящение и установка главки купола с крестом на Борисоглебском храме. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Утром в храме была совершена божественная литургия. Затем состоялись молебен и крестный ход.

После этого благочинный Рузского богослужебного округа митрофорный протоиерей Игорь Лепешинский освятил главку купола и крест. Затем их водрузили на купол церкви.

Существовавшая издревле в Рузе на посаде деревянная Борисоглебская церковь была разрушена в Смутное время и восстановлена в 1666 году. В 1734 году взамен прежней была построена новая, а в 1788 году на средства рузского купца Михаила Брюшкова было начато возведение каменного храма. В 1801 году строительство было завершено: здание в стиле барокко представляло собой «восьмерик на четверике» с двухъярусной колокольней, примыкающей с западной стороны.

В 1868 году была перестроена трапезная, в которой устроены приделы трех святителей — Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова — и иконы Божией Матери Владимирская.

Церковь была закрыта в 1931 году. В советские времена там находился кинотеатр, а позднее — продовольственный склад.

В 2012 году храм передали верующим. Со временем богослужения возобновились и был проведен ремонт внутренних помещений. В прошлом году был перестроен купол церкви.

Храм открыт ежедневно с 9:00 до 15:00. Богослужения совершаются в четверг и пятницу и в престольные праздники.

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