Кремлевский благотворительный кадетский бал пройдет в Москве 10 декабря

В Москве 10 декабря состоится Х международный кремлевский благотворительный Кадетский бал (МБКБ) в честь Года защитника Отечества, 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в поддержку СВО. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Миронова.

Проведение Х Международного Кремлевского благотворительного Кадетского бала поддержал и согласовал президент РФ Владимир Путин. Он высоко оценивает значимость проекта в деле укрепления патриотического воспитания молодежи и воспитания традиционных духовно-нравственных ценностей, расширения культурных дружественных молодежных связей.

В своих приветствиях участникам бала Путин отметил «стремление воспитывать молодежь на основе непроходящих ценностей патриотизма, гражданственности, уважения к нашим историческим, культурным традициям», а также подчеркнул, что «проект послужит сбережению замечательных традиций кадетского братства, укреплению связи времен и поколений, преемственности патриотических идеалов и ценностей, которыми по праву славится наша страна. И, конечно, будет содействовать развитию международного гуманитарного сотрудничества».

Патриотический проект МБКБ 2025 ежегодно проходит в Москве с 2016 года и несет социально-патриотическую миссию, направленную на воспитание у молодежи гражданской ответственности, национального самосознания и преданности Отечеству.

В основе проекта — сохранение и передача новым поколениям духовно-нравственных ценностей, культурного наследия и исторических традиций не только России, но и стран-участниц. Проект служит платформой для сближения молодежи из разных стран, способствуя конструктивному межкультурному диалогу, укрепляя гуманитарные связи и открывая миру многогранность и глубину российского культурного наследия.

Участниками МБКБ станут 3400 детей, среди которых дети, чьи родные и близкие являются участниками СВО, а также воспитанники ведомственных и общеобразовательных кадетских учреждений, суворовских. инахимовских училищ, общеобразовательных школ с кадетскими классами, члены военно-патриотических молодежных клубов, курсанты ведомственных высших учебных заведений РФ из всех субъектов страны, дети из соцучерждений для детей-сирот, в том числе из Московской области, а также молодежные делегации из 58 дружественных стран.