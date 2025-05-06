Кремль закроют для посетителей 7–9 мая

Московский Кремль закроют для посетителей с 7 по 9 мая в связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба ФСО РФ.

«Кроме того, возможно введение временных ограничений на территории Александровского сада», — говорится в сообщении.

Также в ФСО РФ добавили, что церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади, запланированная на 10 мая, проводиться не будет.

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