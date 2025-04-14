Кремль: прямая линия с Путиным в этом году снова состоится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в этом году Кремль снова планирует провести прямую линию с российским лидером Владимиром Путиным, пишет ТАСС .

Он отметил, что это востребованный формат, который неоднократно подтвердил свою информационную ценность.

«А главное — это то, что нужно людям», — добавил представитель Кремля.

19 декабря президент Российской Федерации Владимир Путин подвел итоги года в ходе пресс-конференции, совмещенной с «прямой линией». Она длилась более 4 часов. Президент ответил на 76 вопросов.

Как сообщила ведущая прямой линии Владимира Путина, на момент начала мероприятия было подано около 2 миллионов 200 тысяч обращений. В ходе своего общения как с простыми людьми, так и с собравшимися в зале журналистами, президент ответил на многие болезненные вопросы, причем иногда весьма откровенно.