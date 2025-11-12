Креативный подход: жительница Кузбасса развела карпов в затопленном подвале

Жительница города Белово в Кемеровской области, где не первый год стоит проблема наводнений, придумала креативный подход, чтобы обратить внимание властей на эту беду. Она развела карпов прямо в подвале, сообщает Baza .

Дома местных жителей капитально затопило в августе. Уже несколько месяцев вода стоит в подвалах. Тогда Любовь решила — пора привлечь к ситуации внимание властей.

Женщина купила 11 карпов, запустила их в подвал, где установила видеокамеры. Теперь подписчики ее блога могут наблюдать за жизнью рыб. Когда они подрастут, Любовь разыграет и раздаст карпов людям.

По мнению властей, наводнения в Кемеровской области происходят из-за грунтовых вод. Колодцы постоянно откачивают, но вода не уходит. Местные жители уверены, что проблема в изношенных трубах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.