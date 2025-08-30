Креативный экспорт Петра Юргенсона: продвижение русской музыкальной культуры за рубеж

Российские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже XIX–XX веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы дали в просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».

Петр Иванович Юргенсон — один из крупнейших издателей нотных произведений и музыкальной литературы в мире конца XIX — начала XX веков. Свое дело предприниматель основал в Москве в 1861 году. В 1897 году он открыл отделение в Лейпциге, а в 1911 году его наследники создавали филиалы в Париже, Лондоне и других зарубежных городах, чтобы познакомить иностранную аудиторию с русскими композиторами. Так, произведения Петра Ильича Чайковского, Михаила Ивановича Глинки, Антона Григорьевича Рубинштейна, Николая Андреевича Римского-Корсакова, Сергея Васильевича Рахманинова и других классиков стали доступны за рубежом.

Петр Иванович Юргенсон родился в 1836 году в городе Ревеле (ныне Таллин). Его отец был родом из Эстонии и работал шкипером рыбацкого судна, а мать имела датские корни. Будущий коммерсант воспитывался в лютеранских традициях. После смерти отца в семье остались четверо детей.

В 14 лет Петр отправился на заработки Петербург, где уже обустроился его старший брат. Юного Юргенсона сначала взяли учеником в ювелирную мастерскую. Через год он смог устроиться по смежной специальности: гравером в нотоиздательство Матвея Ивановича Бернарда. Способный и прилежный молодой человек быстро освоил профессии корректора и наборщика.

На ремесленном направлении Юргенсон не задержался и в 1855 году стал работать приказчиком в музыкальном магазине петербургского издателя Федора Тимофеевича Стелловского.

Два года спустя фирма разорилась, и Юргенсон остался без работы. Эти обстоятельства подтолкнули его к смелому шагу — открытию собственного нотного издательства.

История знаменитой фирмы Юргенсона началась 10 августа 1861 года, когда открылся его первый музыкальный магазин на углу Большой Дмитровки и Столешникова переулка. В том же году торговая точка переехала в соседнее здание, арендованное у семьи дворян Ладыженских. Юргенсон оказался в эпицентре музыкальной жизни Москвы, узнавал первым о всех новостях и модных течениях, так как Русское музыкальное общество разместилось в одном доме с магазином.

Среди корректоров, редакторов и переводчиков, которых Юргенсон нанимал для издания опер европейских композиторов на русском языке, работали, в том числе, Николай Григорьевич Рубинштейн, Милий Алексеевич Балакирев, Сергей Иванович Танеев и Петр Ильич Чайковский. С Чайковским Юргенсон познакомился в 1860-х годах и, видя огромный талант композитора, предложил стать его основным издателем. Авторы в таком случае получали возможность иметь постоянный доход и авансы за будущие произведения.

С самого начала своей предпринимательской деятельности Петр Иванович ставил задачу создать высокопрофессиональное производство.

В 1880-х годах Юргенсон испытывал финансовые трудности и был готов продать акции для привлечения капитала. Он решил вложить большие средства в модернизацию, увеличив тиражи и вдвое снизив цену на свою продукцию.

Петр Иванович ставил целью не только получение прибыли, но и создание возможности познакомить как можно больше людей с музыкальной культурой. В новом магазине, который был открыт в 1895 году на Неглинной улице, расположилась первая в России бесплатная библиотека с музыкальной литературой и журналами.

Мастерство и профессионализм издателя отметили на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году, по итогам которой предприниматель был удостоен права размещать на своей продукции Государственный герб. Предприятие также наградили золотой медалью и Гран-при Всемирной выставки в Париже в 1900 году.

Помимо управления собственным бизнесом Петр Иванович много лет был директором Русского музыкального общества. Он также выступил инициатором открытия класса органа в Московской консерватории, библиотека которой постоянно пополнялась музыкальными учебниками и нотами, издававшимися нотопечатней Юргенсона.

Делом всей своей жизни бизнесмен считал распространение русской музыки за рубежом. С этой целью фирма открыла в Лейпциге сначала собственный склад, а с 1897 года — отделение по оптовой продаже своих изданий.

Петр Иванович Юргенсон ушел из жизни в 1904 году. После революции его нотопечатное производство стало основой для самого крупного в СССР издательства «Музыка».