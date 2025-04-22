Креатив с юмором: эксперт рассказал, как выбрать оригинальный подарок

Обычные подарки могут быстро наскучить, поэтому важно подойти к выбору презента креативно и неординарно. Однако не всегда легко понять, что будет уместным, а что может быть воспринято неправильно. Директор по маркетингу и коммуникациям бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов сообщил РИАМО, как грамотно подобрать оригинальный подарок с юмором.

В течение года каждого ожидает множество поводов для сюрпризов: дни рождения, годовщины, новоселья, корпоративные мероприятия и другие значимые события. Многие не раз сталкивались с вопросом: что подарить близкому человеку, другу или коллеге? В этом контексте презенты с юмором — универсальное и всегда актуальное решение.

«Оригинальный подарок — это не просто вещь, а способ проявить внимание и заботу. Главное — учитывать характер и интересы получателя, чтобы сюрприз не только удивил, но и вызвал положительные эмоции», — отметил эксперт.

Мармелад в виде шпрот или освежающие пастилки «от грусти» — милые сладости, которые способны поднять настроение даже в самый хмурый день. Если друг любит настольные игры, почему бы не подарить ему миниатюрный баскетбол, футбол или аэрохоккей? Отличным вариантом станет денежный пистолет, который добавит атмосферы любой вечеринке. Для повседневного применения стоит рассмотреть презенты с креативной подачей — гели для душа, шампуни и соль для ванны, преподнесенные в нестандартной упаковке, тоже способны удивить.

«Чтобы подарок действительно порадовал, стоит учитывать несколько важных моментов. Прежде всего необходимо понимать контекст: для друзей и близких подойдут более смелые варианты шутливых подарков, тогда как в рабочей среде лучше остановиться на „нейтральном“ юморе. Также важно учитывать интересы получателя — это поможет избежать недоразумений и сделать сюрприз более персонализированным. Даже шуточный подарок должен быть качественным и полезным — это поможет подчеркнуть ваш серьезный подход к любому знаку внимания», — добавил Кирьянов.