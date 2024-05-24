Кравченко: от предварительного голосования зависит будущее промышленности Подмосковья

Депутат Госдумы, ответственный секретарь бюро высшего совета «Единой России» Денис Кравченко рассказал, что этой осенью основные выборы пройдут в 25 городских округах Подмосковья, среди которых многие — наукограды. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

«На территории Дубны, Жуковского, Королева и Реутова располагаются предприятия, занимающиеся уникальными исследованиями в ключевых сферах для нашей страны: ракетно-космическая и атомная промышленность, авиация, ОПК. Поэтому новый состав парламентариев в этих городских округах будет напрямую влиять на развитие предприятий и их эффективность в непростой период санкционного давления на страну», — отметил депутат.

По словам Дениса Кравченко, выборы в ЗАТО Восход и Звездный городок — это возможность для местных жителей определить кандидатов, которые будут заниматься капремонтом, благоустройством, социальной инфраструктурой.

«Это имеет особое значение с учетом, что все военные городки и ЗАТО строились еще в 1960-х годах. Особенностью этих округов является еще и то, что во многих вопросах необходимо сотрудничать с министерством обороны России. Сегодня последний день регистрации на электронное предварительное голосование избирателей. А для будущих парламентариев в составе мовета депутатов разных городских округов прохождение этапа предварительного голосования — обязательное условие, которое определит их готовность к выборам и активность в рамках общественной деятельности на муниципальном уровне», — заключил Кравченко.

Предварительное голосование «Единой России» продлится до 26 мая включительно. Всю информацию о нем можно найти на сайте pg.er.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.