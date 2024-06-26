Кравченко: индексация пенсий работающим пенсионерам поддержит промышленность Подмосковья

Депутат Госдумы, ответственный секретарь бюро высшего совета партии «Единая Россия» Денис Кравченко отметил, что закон об индексации пенсий работающим пенсионерам поддержит промышленные предприятия Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Он сообщил, что сегодня единогласно всеми депутатами Госдумы был принят законопроект, который уже принято называть «законом Путина». За принятие законопроекта единогласно проголосовали все депутаты нижней палаты Федерального собрания, поскольку его сущность носит поистине народный характер.

«На протяжении 7 лет я регулярно посещаю промышленные и научные предприятия Подмосковья, общаюсь с их коллективами и руководством. Одним из наиболее распространенных вопросов от сотрудников на встречах является возможность индексации размера пенсий для работающих пенсионеров. Важно, что законопроект принимается не только для роста финансового благополучия граждан и улучшения качества жизни людей пенсионного возраста. Благодаря принятию закона наша экономика будет обеспечена минимум 7,8 млн квалифицированных опытных кадров, продолжающих свое дело в отечественных компаниях и, в том числе, обучающих молодых специалистов в качестве грамотных наставников», — отметил депутат.

По его словам, это особенно значимая инициатива в условиях кадрового голода и необходимости привлечения молодежи для работы в ключевых отраслях России.

«Возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам в рамках законопроекта является долгожданным. Труд работающих пенсионеров, без сомнений, должен быть оценен по достоинству. Поэтому продолжаем эффективную работу над ростом благосостояния наших граждан на площадке Госдумы, в том числе выполняя задачи Президента», — заключил Кравченко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доплаты для пенсии ввели в Подмосковье для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.

«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.