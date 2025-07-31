Жить красиво стало не просто мечтой, а частью повседневности. Почти 60% россиян признают, что стали уделять больше внимания оформлению своего дома за последние 5 лет. Причем это касается не только капитального ремонта или новой мебели — речь о деталях: постельном белье, шторах, посуде, кухонных аксессуарах и даже запахах. Потребность в уюте и визуальной гармонии становится новой нормой, особенно среди молодых. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе Röndell.

Как меняется вкус с возрастом?

Восприятие дома меняется с годами. Молодежь (14–24 года) выбирает минимализм: 100% опрошенных зумеров ценят простоту, чистые линии и визуальное пространство. В группе 25–34 лет приоритеты смещаются: 64% предпочитают скандинавский стиль с его функциональностью, натуральными материалами и спокойной палитрой.

Среди миллениалов (35–44 года) и поколения X (45–54 года) на первое место выходит современная классика — ее выбирают 45% и 53% соответственно. А вот индустриальный лофт и деревенский кантри стремительно теряют популярность: грубый кирпич и металл не находят отклика у бумеров, а «деревенский» антураж не вдохновляет зумеров.

Вдохновение под рукой: где мы ищем идеи

Интерьер — это не только про вкус, но и про влияние внешней среды. Молодое поколение ориентируется на Pinterest: 72% зумеров черпают идеи именно там, игнорируя традиционные интерьерные журналы. Люди в возрасте 25–34 лет вдохновляются визуальными решениями из кино и сериалов (64%).

Миллениалы и бумеры, напротив, чаще читают архитектурные блоги — 50% и 57% соответственно. А поколение X активно подсматривает удачные решения у друзей: 46% опрошенных признаются, что вдохновляются чужими кухнями, гостиными и балконами.

Ностальгия как эстетика

Дом — это еще и место, где живет память. Так, 66% зумеров испытывают теплые чувства к предметам, которые они даже не застали в быту: вязаные прихватки, салфетки, посуда с узором. А 60% иксов и 57% бумеров связывают комнатные цветы с воспоминаниями из детства. Аромат выпечки вызывает ностальгию у 54% миллениалов и 53% поколения X.

Даже если интерьер оформлен в духе минимализма или хай-тека, элементы прошлого — текстиль, фарфор, деревянная мебель, старая лампа — помогают «собрать» дом эмоционально. Не все, конечно, вызывает отклик: например, кафельный фартук с рисунком по душе только 25–27% опрошенных.

Посудный вопрос: красота в деталях

Один из самых заметных трендов — превращение посуды из утилитарного предмета в элемент визуального образа дома. Молодежь выбирает кастрюли и тарелки так же осознанно, как и диваны: по форме, цвету, стилю. Для 34% россиян именно посуда больше всего влияет на атмосферу кухни.

«Кухонная утварь больше не просто средство для готовки. Она стала частью визуальной айдентики дома, помогает задать настроение и объединить интерьер в единое целое. Главное — избегать хаоса: проще всего это сделать с цельной коллекцией, в которой уже продуманы стиль и функции. <…> Посуда не просто облегчает готовку — она превращает кухню в пространство, где хочется быть», — отметила ведущий бренд-менеджер Röndell Ольга Пастушенко.

Кухня как зеркало времени

Оформление дома теперь — это способ восстановить контроль, сделать быт источником радости и даже реализовать творческий потенциал. Для кого-то это современные формы и белые стены, для кого-то — уют из детства. Но во всех случаях интерьер перестает быть фоном и становится активной частью нашей повседневной жизни.