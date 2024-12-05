Красный рюкзак морпеха Струны выставят в музее ВС РФ

Красный рюкзак легендарного морпеха Струны пополнит коллекцию музея Вооруженных сил России, его передаст певица Юта, которая получила его в подарок от Героя России, сообщает RT.

Торжественная церемония передачи личных вещей знаменитых бойцов СВО состоялась в музее ВС РФ 4 декабря. На ней присутствовали сам Струна, Иван Жарский и Дмитрий Кутенков, которые тоже передали свои вещи.

Струна с первого дня служил в зоне СВО и в 24 года стал командиром штурмовиков. За освобождение ДНР и Мариуполя он получил звание Героя России.

В 2022 году телеканал RT снял фильм «Морпехи. Сильные духом», посвященный историям легендарных российских бойцов с позывными Струна, Рокот и Бойка.