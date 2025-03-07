Красные розы с гипсофилой и букет в сеточке: флорист назвала red flag на 8 Марта

Флорист Беляева: на 8 Марта лучше дарить тюльпаны, в том числе и желтые

Наиболее удачным выбором среди цветов для подарка в Международный женский день будут тюльпаны, а красные розы с гипсофилой — это red flag, сообщила РИАМО флорист Анна Беляева.

«Мужчины думают, что нужно потратить много денег, но это не обязательно. Важно правильно выбрать цветок и оформление. Если говорить о предпочтениях, то старшее поколение чаще выбирает розы и лилии, а молодые девушки любят кустовые розы, гвоздики и гортензии. Но гортензия — очень капризное растение, в комнатных условиях быстро вянет. Наиболее удачным выбором для праздника будут тюльпаны, так как именно они символизируют весну», — сказала Беляева.

Эксперт добавила, что розы можно купить в любое время года, а у тюльпанов есть свой сезон. Они стоят примерно как розы, но создают атмосферу весны, особенно когда на улице еще холодно.

«Некоторые варианты оформления цветов уже давно устарели и могут испортить впечатление от подарка. Красные розы с гипсофилой — это red flag, как и цветы в сеточке. Сеточки — это фу. Если клиент настаивает, могу сделать, но всегда стараюсь отговорить. Лучше выбрать что-то более лаконичное, например, крафтовую упаковку — это смотрится стильно», — отметила флорист.

Беляева подчеркнула, что цвет букета тоже играет важную роль, однако стереотипы о некоторых оттенках постепенно исчезают.

«Желтые тюльпаны можно дарить. Сейчас уже никто не воспринимает их как символ разлуки. Хотя иногда приходят взрослые люди и говорят: „Только не желтые!“. Чаще всего выбирают красные розы — это классика», — добавила Беляева.