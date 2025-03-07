Далеко не каждый задумывается о правилах дарения букетов. Эксперт по этикету Надежда Коломацкая дала несколько рекомендаций о том, как правильно вручать цветы, сообщает Life.ru .

По ее словам, прежде всего необходимо избавиться от всей «технической» упаковки (бумаги, пакетов), утилизировать ее и преподносить букет уже в его окончательном, привлекательном виде. Держать его стоит в правой руке.

«Нюанс, который следует отметить, это когда мы вручаем букет коллеге или тому, кто выше нас по статусу. Никаких объятий не должно сопровождать вручение букета. Достаточно будет ограничиться рукопожатием, если позволяет атмосфера. Если мы вручаем букет близкому человеку — другу, маме, супруге, — тогда, вручая букет, мы можем обнять и поцеловать получателя», — отметила Коломацкая.

Как отмечает эксперт, важно учитывать и цветовую гамму. Например, красные цветы подходят для очень близких людей. Желтый цвет нежелателен в букетах, предназначенных для деловых подарков. Лучше выбирать нейтральные оттенки — темные, пастельные, кофейные, нежно-розовые. Чем моложе получательница букета, тем более нежными должны быть тона.