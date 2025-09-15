Краснова порекомендовали на должность председателя Верховного суда

сегодня в 11:04

Генерального прокурора РФ Игоря Краснова порекомендовали на вакантную должность председателя Верховного суда. Свои рекомендации дала Высшая квалификационная коллегия судей, сообщает ТАСС .

Председатель Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин заявил, что коллегия решила удовлетворить заявление Краснова о занятии им указанной должности. Также коллегия рекомендовала назначить Краснова на этот пост.

Данное решение приняли единогласно. Зампредседателя Верховного суда Юрий Иваненко и представитель Совета судей поддержали кандидатуру Игоря Краснова.

Пост председателя Верховного суда России стал вакантным после смерти Ирины Подносовой. О биографии юриста и возможных причинах смерти рассказали в материале РИАМО.