Краснова порекомендовали на должность председателя Верховного суда
Генерального прокурора РФ Игоря Краснова порекомендовали на вакантную должность председателя Верховного суда. Свои рекомендации дала Высшая квалификационная коллегия судей, сообщает ТАСС.
Председатель Высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин заявил, что коллегия решила удовлетворить заявление Краснова о занятии им указанной должности. Также коллегия рекомендовала назначить Краснова на этот пост.
Данное решение приняли единогласно. Зампредседателя Верховного суда Юрий Иваненко и представитель Совета судей поддержали кандидатуру Игоря Краснова.
Пост председателя Верховного суда России стал вакантным после смерти Ирины Подносовой. О биографии юриста и возможных причинах смерти рассказали в материале РИАМО.